Агрессия России против Украины это часть большого плана дестабилизации Запада - премьер Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький заявил, что одну из самых больших угроз на сегодня есть агрессивная политика России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Агрессия России против Украины поколебала архитектуру безопасности Центрально-Восточной Европы. Она была тоже частью большого плана дестабилизации Запада. Несколько лет назад целью такой же атаки стала Грузия. Это отчетливо показывает, что действия России не являются случайными, а являются частью разработанной стратегии. Единственной виной этих государств был выбор европейской модели экономики и политики. Это показывает, что безопасность восточного партнерства Европы является вопросом для всего Европейского Союза в такой же степени, как безопасность нашего южного соседства", - сказал он.
Как сообщал УНН, Европейскому союзу не нужен газопровод "Северный поток-2", который дает России сильное орудие воздействия не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.