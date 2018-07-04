Агрессия России против Украины это часть большого плана дестабилизации Запада - премьер Польши

"Агрессия России против Украины поколебала архитектуру безопасности Центрально-Восточной Европы. Она была тоже частью большого плана дестабилизации Запада. Несколько лет назад целью такой же атаки стала Грузия. Это отчетливо показывает, что действия России не являются случайными, а являются частью разработанной стратегии. Единственной виной этих государств был выбор европейской модели экономики и политики. Это показывает, что безопасность восточного партнерства Европы является вопросом для всего Европейского Союза в такой же степени, как безопасность нашего южного соседства", - сказал он.



Как сообщал УНН, Европейскому союзу не нужен газопровод "Северный поток-2", который дает России сильное орудие воздействия не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.