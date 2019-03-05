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Аграрна партія братиме участь у парламентських виборах 2019 року

Аграрна партія братиме участь у парламентських виборах 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Аграрна партія України офіційно заявила про участь у виборах до Верховної Ради України, що відбудуться у жовтні 2019 року. Таке рішення було прийняте під час XIХ чергового З’їзду Аграрної партії, який пройшов сьогодні у Києві у приміщенні НСК “Олімпійський”, передає УНН.

Голова Аграрної партії України Юрій Крутько наголосив, що місія Аграрної партії у Верховній раді — це зміна всієї системи державного управління, розбудова країни за європейським принципом “знизу догори” та завершення процесу децентралізації.

“Нашою головною стратегічною метою є участь і перемога у парламентських виборах. Ми повинні прийти до Верховної Ради з пакетом готових законопроектів, які покращать життя громадян. На сьогоднішній день кропітка робота з підготовки законодавчих документів є рівноцінним завданням для партії, не менш важливим, ніж, власне, перемога на виборах до парламенту”, — наголосив Юрій Крутько.

Протягом останніх трьох виборчих кампаній до об’єднаних територіальних громад Аграрна партія впевнено посідає третє місце за кількістю отриманих депутатських мандатів.

“Україна взяла невідворотній курс на Євросоюз, а значить і будувати країну, політичну систему і систему державного управління ми маємо за європейським принципом. Наша партія в цьому напрямку має найбільше шансів, адже побудована знизу догори на відміну від інших політичних сил. Аграрна партія сьогодні — це 5 тисяч самодостатніх депутатів, які є лідерами у своїх середовищах, та майже 80 тисяч партійців по всій Україні”, — зазначив заступник Голови Аграрної партії Іван Чайківський, виступаючи перед присутніми.

Аграрна партія є активним прихильником парламентської форми правління, і не підтримуватиме жодного кандидата на цих президентських виборах. Політсила свідомо не висувала кандидата на посаду Глави держави, аби не уподібнюватися іншим партіям, які виставляють технічних кандидатів і грають в інтересах олігархів.

Заступник голови партії Олег Корбан підкреслив, що український дуалізм влади не дозволяє рухатись країні далі: “поки буде існувати розтяжка, що за виконання бюджету країни відповідає прем’єр, а голів обладміністрацій, через кого цей бюджет виконується на місцях, призначає Президент — все керівництво силових структур України, які повинні контролювати реалізацію діючої Конституції і законів України, призначає Президент, у нас в країні буде існувати бардак і безвідповідальність у всіх гілках влади”.

Члени Аграрної партії України озвучили головну вимогу до органів державної влади сьогодні: “показати справжню шану європейським цінностям — провести президентські вибори чесно та без порушень, забезпечити кожному громадянину вільне волевиявлення”.

Нагадаємо, Аграрна партія України була заснована в жовтні 1996 року. Політична сила, перш за все, представляє інтереси середнього класу, того найбільш важливого прошарку суспільства, на якому ґрунтується сталий економічний розвиток України.

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