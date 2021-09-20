Аграрії проаналізували, що змушує нардепів ухвалювати руйнівні податкові закони

Позиція “Українського клубу аграрного бізнесу”

За словами Романа Сластьона, генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, насправді українське сільське господарство на сьогодні є донором як для місцевих бюджетів, так і для державного. При цьому, щорічно відбуваються спроби збільшити податкове навантаження на агровиробників. В чергове, стереотип про дотаційність українського агросектору знайшов відображення у законопроектах № 5600 та № 5636. Останній, до речі, пропонує підвищити єдиний податок четвертої групи для агровиробників вдвічі.

“Чому я про це говорю? Бо якби сільгоспвиробники не мали мораторію на продаж земель сільгосппризначення, то більшість з них могли би викупити ці активи, як і решта промислових виробників, і мали би їх у власності, не сплачуючи ПДФО. Будучи заручниками мораторію, агровиробники сплачують додатково, порівняно з рештою секторів економіки. Якщо ж врахувати цей податок, то сільське господарство сплачує у два рази більше податків, ніж в середньому усі галузі по Україні”, — прокоментував він.

Позиція “Всеукраїнської Аграрної Ради”

Михайло Соколов, заступник голови ГС “Всеукраїнська Аграрна Рада”, під час свого виступу зробив порівняння сільського господарства України з агросекторами країн-торговельних конкурентів за показником PSE (оцінки підтримки виробників), який щорічно визначається Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для визначеного переліку країн, до якого також входить Україна.

“Тобто даний показник дає можливість побачити інтегральну оцінку впливу усієї політики держави на агросектор. І, згідно з цим показником, є лише одна країна у світі, яка знаходиться нижче за Україну — це Аргентина. У інших країнах PSE значно вищий. Наведені дані демонструють, що український агросектор знаходиться у певному диспаритеті, порівняно зі своїми іноземними конкурентами. І якщо ми будемо проводити політику збільшення цього диспаритету, то можемо отримати результати значно гірші за ті, що зараз має Аргентина, які згодом виллються у спад обсягів виробництва”, — наголосив він.

Позиція “Союзу птахівників України”

Проте, згідно з черговими податковими новаціями, не усі сільгоспвиробники зможуть залишитися на єдиному податку 4 групи. Наприклад, птахівників хочуть віднести до платників податків на загальній системі оподаткування. З цього приводу свою думку висловив Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації “Союз птахівників України”.

Він вважає, що законопроектом № 5600, який передбачає таке нововведення, порушуються загальні принципи підтримки сільського господарства і принципи податкового кодексу. За його словами, законопроект є дискримінаційним, адже створює інший підхід до окремих галузей. І якщо зараз під удар потрапила лише галузь птахівництва, яка повинна буде оподатковуватися інакше, то це ще не значить, що наступними не стануть виробники свинини чи яловичини.

“Мені невідомі приклади у світі, коли б збільшення податків стимулювало розвиток бізнесу. На нашу думку ця норма, в першу чергу, зашкодить малим та середнім виробникам, адже вони не такі ефективні у плані адміністрування податків. Великий бізнес це також зачепить, але він зможе трансформуватися, і пом’якшити для себе наслідки цієї ситуації”, — переконаний він.