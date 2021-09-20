Аграрии проанализировали, что заставляет нардепов принимать разрушительные налоговые законы

Позиция "Украинского клуба аграрного бизнеса"

По словам Романа Сластена, генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в действительности украинское сельское хозяйство сегодня является донором как для местных бюджетов, так и для государственного. При этом, ежегодно происходят попытки увеличить налоговую нагрузку на агропроизводителей. В очередной раз, стереотип о дотационности украинского агросектора нашел отражение в законопроектах № 5600 и № 5636. Последний, кстати, предлагает повысить единый налог четвертой группы для агропроизводителей вдвое.

"Почему я об этом говорю? Если бы сельхозпроизводители не имели моратория на продажу земель сельхозназначения, то большинство из них могли бы выкупить эти активы, как и остальные промышленные производители, и имели бы их в собственности, не платя НДФЛ. Будучи заложниками моратория, агропроизводители платят дополнительно, по сравнению с остальными секторов экономики. Если же учесть этот налог, то сельское хозяйство платит в два раза больше налогов, чем в среднем все отрасли по Украине", - прокомментировал он.

Позиция "Всеукраинской Аграрной Рады"

Михаил Соколов, заместитель председателя ГС "Всеукраинская Аграрная Рада", во время своего выступления сделал сравнение сельского хозяйства Украины с агросектором стран-торговых конкурентов по показателю PSE (оценки поддержки производителей), который ежегодно определяется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для определенного перечня стран, в который также входит Украина.

"То есть данный показатель дает возможность увидеть интегральную оценку влияния всей политики государства на агросектор. И, согласно этому показателю, есть только одна страна в мире, которая находится ниже Украины - это Аргентина. В других странах PSE значительно выше. Приведенные данные показывают, что украинский агросектор находится в определенном диспаритете по сравнению со своими иностранными конкурентами. И если мы будем проводить политику увеличения этого диспаритета, то можем получить результаты значительно хуже тех, что сейчас имеет Аргентина, которые впоследствии выльются в спад объемов производства", - подчеркнул он.

Позиция "Союза птицеводов Украины"

Однако, согласно очередным налоговым новациям, не все сельхозпроизводители смогут остаться на едином налоге 4 группы. Например, птицеводов хотят отнести к налогоплательщикам на общей системе налогообложения. По этому поводу свое мнение высказал Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины".

Он считает, что законопроектом № 5600, который предусматривает такое нововведение, нарушаются общие принципы поддержки сельского хозяйства и принципы налогового кодекса. По его словам, законопроект является дискриминационным, поскольку создает другой подход к отдельным отраслям. И если сейчас под удар попала только отрасль птицеводства, которая должна будет облагаться иначе, то это еще не значит, что следующими не станут производители свинины или говядины.

"Мне неизвестны примеры в мире, когда бы увеличение налогов стимулировало развитие бизнеса. По нашему мнению, эта норма, в первую очередь, повредит малым и средним производителям, ведь они не так эффективны в плане администрирования налогов. Крупный бизнес это также коснется, но он сможет трансформироваться, и смягчить для себя последствия этой ситуации", - убежден он.