Аграрії на сьогодні збільшили посів гороху на 30% - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Українські аграрії станом на 11 квітня засіли горохом 358 тис. га площ, що на 30% більше від прогнозу, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
“Українські аграрії суттєво збільшують площі під зернобобовими культурами, зокрема, горохом, у зв’язку із збільшенням попиту з боку іноземних покупців. Так, станом на 11 квітня цією культурою вже засіяно 358 тисяч гектарів (130% до прогнозу), хоча попередньо планувалося лише 276 тисяч га”, — зазначили у прес-службі.
У відомстві поінформували, що найбільше горохом засіяно у Запорізькій — 55,8 тис. га, Одеській — 49,5 тис. га та Харківській областях — 43,3 тис. га.
У Мінагрополітики пояснили, що такий вибір сільгоспвиробників обумовлений збільшенням попиту на українські бобові з боку іноземних покупців, зокрема, Індії, Пакистану та Туреччини.
Як повідомляв УНН, станом на 4 квітня, в Україні ранніми зерновими вже засіяли 1,6 млн га.