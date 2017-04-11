Аграрии сегодня увеличили посев гороха на 30% - Минагрополитики

"Украинские аграрии существенно увеличивают площади под зернобобовыми культурами, в частности, горохом, в связи с увеличением спроса со стороны иностранных покупателей. Так, по состоянию на 11 апреля этой культурой уже засеяно 358 тыс. гектаров (130% к прогнозу), хотя предварительно планировалось только 276 тыс. га ", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что больше всего горохом засеяно в Запорожской - 55,8 тыс. га, Одесской - 49,5 тыс. га и Харьковской областях - 43,3 тыс. га.

В Минагрополитики объяснили, что такой выбор сельхозпроизводителей обусловлен увеличением спроса на украинские бобовые со стороны иностранных покупателей, в частности, Индии, Пакистана и Турции.

Как сообщал УНН, по состоянию на 4 апреля, в Украине ранними зерновыми уже засеяли 1,6 млнга.