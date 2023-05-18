Африканська мирна делегація відвідає росію у червні-липні - лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Лідери африканських країн відвідають москву наступного місяця або на початку липня в рамках мирної ініціативи щодо врегулювання війни в Україні, оголошеної президентом ПАР Сірилом Рамафосою. Про це пише AFP, передає УНН.
Рамафоса заявив у вівторок, що президент росії та президент України Володимир Зеленський погодилися прийняти місію із шести осіб, яка відвідає москву та Київ.
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"З огляду на побажання президента Рамафоси, йдеться про середину, кінець червня або початок липня", - сказав голова мзс сергій лавров.
лавров виступив на пресконференції з Джедже Одонго, своїм колегою з Уганди, однією з країн-учасниць ініціативи.
Іншими членами делегації, яку представив Рамафоса, є президенти Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу, Південної Африки та Замбії.
"Президент (путін) завжди готовий поговорити з усіма нашими партнерами, які щиро зацікавлені в стабільності у світі", - сказав лавров.
Він додав, що росія чекатиме на "конкретні ініціативи", висунуті делегацією.
Доповнення
У лютому Південна Африка провела спільно з росією та Китаєм військово-морські навчання та дозволила двом російським судам, які перебувають під санкціями, використовувати свої військові об'єкти. Цього тижня командувач армії ПАР відвідав москву для двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою.
Офіційним особам Південної Африки також довелося зіткнутися з питаннями, чи дотримуватимуться вони ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом для затримання путіна, якщо він візьме участь у зустрічі країн БРІКС — Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки, яка пройде в серпні в ПАР.
Це питання викликало громадську дискусію про членство Південної Африки у суді, протиставивши історичні зв'язки правлячого Африканського національного конгресу з росією економічним зв'язкам країни зі Сполученими Штатами та Європою.