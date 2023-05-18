Африканская мирная делегация посетит россию в июне-июле - лавров

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Лидеры африканских стран посетят москву в следующем месяце или в начале июля в рамках мирной инициативы по урегулированию войны в Украине, объявленной президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Рамафоса заявил во вторник, что президент россии и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять миссию из шести человек, которая посетит москву и Киев.

Цитата

"Учитывая пожелания президента Рамафосы, речь идет о середине, конце июня или начале июля", — сказал глава мид сергей лавров.

лавров выступил на пресс-конференции с Джедже Одонго, своим коллегой из Уганды, одной из стран-участниц инициативы.

Другими членами делегации, которую представил Рамафоса, являются президенты Республики Конго, Египта, Сенегала, Южной Африки и Замбии.

"Президент (путин) всегда готов поговорить со всеми нашими партнерами, которые искренне заинтересованы в стабильности в мире", — сказал лавров.

Он добавил, что россия будет ждать "конкретных инициатив", выдвинутых делегацией.

Дополнение

В феврале Южная Африка провела совместно с россией и Китаем военно-морские учения и позволила двум российским судам, находящимся под санкциями, использовать свои военные объекты. На этой неделе командующий армией ЮАР посетил москву для двусторонней встречи со своим российским коллегой.

Официальным лицам Южной Африки также пришлось столкнуться с вопросами, будут ли они соблюдать ордер на арест, выданный Международным уголовным судом для задержания путина, если он примет участие во встрече стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которая пройдет в августе в ЮАР.

Этот вопрос вызвал общественную дискуссию о членстве Южной Африки в суде, противопоставив исторические связи правящего Африканского национального конгресса с россией экономическим связям страны с Соединенными Штатами и Европой.

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