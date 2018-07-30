AFP: ІД взяла на себе відповідальність за напад на туристів в Таджикистані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на іноземних туристів в Таджикистані, що стався в неділю. Про це повідомило в понеділок агентство AFP з посиланням на організацію SITE, що відстежує діяльність екстремістів в інтернеті, передає УНН.
За даними МВС Таджикистану, в неділю близько 15:30 (13:30 за Києвом) в Дангарінському районі Хатлонської області республіки автомобіль, в якому знаходилися чотири людини, наїхав на групу туристів з семи чоловік, що їхали на велосипедах. Троє туристів загинули на місці, ще один згодом помер у лікарні. Решта отримали легкі ушкодження. Серед загиблих двоє громадян США, громадянин Швейцарії і громадянин Нідерландів.
Правоохоронні органи Таджикистану заявили, що вони розглядають різні мотиви зловмисників, в тому числі теракт. Міністерство внутрішніх справ країни повідомило в понеділок, що всі особи, розшукувані у справі про наїзд на туристів, ліквідовані.
Як повідомляв УНН, на півдні Таджикистану 29 липня автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів, які подорожували країною на велосипедах.