AFP: ИД взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

По данным МВД Таджикистана, в воскресенье около 15:30 (13:30 по Киеву) в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт. Министерство внутренних дел страны сообщило в понедельник, что все лица, разыскиваемые по делу о наезде на туристов, ликвидированы.

Как сообщал УНН, на юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах.