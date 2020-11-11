АЕС вийшли на повну потужність

“11 листопада 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна генеруюча потужність НАЕК „Енергоатом“ - 8 100 МВт, поточна потужність становить 8 100 МВт”, — повідомили в “Енергоатомі”.

Водночас у Міненерго вказують, що така потужність не задовольняє потреб споживачів в осінньо-зимовий період і закликають “Енергоатом” терміново збільшувати виробництво електроенергії. Для цього оператору АЕС треба пришвидшити ремонти енергоблоків, які мали б вже завершитися.

“Міністерство очікувало максимальну інтенсифікацію ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, з метою збільшення кількості енергоблоків, які можуть функціонувати взимку”, — зазначають в Міненерго.

Тим часом неспроможність “Енергоатома” вийти вчасно на планові показники може призвести до зростання цін на електроенергію, що вже помітив голова профільного Комітету ВР Андрій Герус. Він зауважив, що відмічається суттєве зростання цін на ринку на добу наперед (РДН).