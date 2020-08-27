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АЕС виробили найбільше електроенергії за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. За минулу добу атомні електростанції виробили 47,80% всієї електроенергії у країні. Про це повідомляє диспетчер “Укренерго”, передає УНН.

АЕС виробили найбільше електроенергії за добу

ТЕЦ виробили 9,71%, ВДЕ (“зелена”) — 1,71%, ТЕС — 24,56%, ГЕС та ГАЕС — 16,22%.

Загалом усі виробники електроенергії, магістральні мережі “Укренерго” та розподільчі обленерго становлять об’єднану енергетичну систему (ОЕС).

“Режим роботи ОЕС визначається, виходячи з балансу виробництва та споживання потужності, ремонтів електромереж та генеруючого обладнання, а також можливості ліквідації аварійних ситуацій, у разі відключення генеруючого обладнання на електростанціях та магістральних ліній електропередачі. Для запобігання порушенням режиму роботи ОЕС України або її окремих частин внаслідок певних факторів, компанія вживає необхідні заходи для обмеження споживання електричної енергії та потужності, а також застосовує спеціальні графіки і протиаварійні системи зниження електроспоживання”, — зазначають в “Укренерго”.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець повідомила про рішення збільшити потужності АЕС.

Наразі середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС № 1 та 2 у роботу на номінальній проектній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС № 2 і ЗАЕС № 6.

Підтверджено також можливість додаткового збільшення навантаження АЕС у жовтні-грудні поточного року у запропонованих ДП “НАЕК “Енергоатом” обсягах, додають у Міненерго.

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