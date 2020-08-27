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АЭС выработали больше электроэнергии за сутки

Киев • УНН

 • 9806 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. За прошедшие сутки атомные электростанции выработали 47,80% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает диспетчер “Укрэнерго”, передает УНН.

АЭС выработали больше электроэнергии за сутки

ТЭЦ произвели 9,71%, ВИЭ (“зеленая”) — 1,71%, ТЭС — 24,56%, ГЭС и ГАЭС — 16,22%.

В общем все производители электроэнергии, магистральные сети “Укрэнерго” и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).

“Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи. Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей в результате определенных факторов, компания принимает необходимые меры для ограничения потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления”, — отмечают в “Укрэнерго”.

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец сообщила о решении увеличить мощности АЭС.

Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС № 1 и 2 в работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблока РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6.

Подтверждено также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП “НАЭК” Энергоатом "объемах, добавляют в Минэнерго.

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