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АЕС працюють на повній потужності

АЕС працюють на повній потужності

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Атомні електростанції України працюють на повній потужності. Про це свідчать дані НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

“16 листопада 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна генеруюча потужність НАЕК "Енергоатом" - 8 490 МВт, поточна потужність становить 8 490 МВт”, — повідомили в “Енергоатомі”.

Водночас у Міненерго вказують, що така потужність не задовольняє потреб споживачів в осінньо-зимовий період і закликають “Енергоатом” терміново збільшувати виробництво електроенергії. Для цього оператору АЕС треба пришвидшити ремонти енергоблоків, які мали б вже завершитися.

“Міністерство очікувало максимальну інтенсифікацію ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, з метою збільшення кількості енергоблоків, які можуть функціонувати взимку”, — зазначають в Міненерго.

Несвоєчасність завершення ремонтів з боку “Енергоатома” може спровокувати здорожчення електроенергії для промисловості.

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