АЭС работают на полной мощности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Атомные электростанции Украины работают на полной мощности. Об этом свидетельствуют данные НАЭК "Энергоатом", передает УНН.
"16 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8490 МВт, текущая мощность составляет 8490 МВт", - сообщили в "Энергоатоме".
В то же время в Минэнерго указывают, что такая мощность не удовлетворяет потребности потребителей в осенне-зимний период и призывают "Энергоатом" срочно увеличивать производство электроэнергии. Для этого оператору АЭС надо ускорить ремонт энергоблоков, которые должны уже завершиться.
"Министерство ожидало максимальную интенсификацию ремонтной кампании на энергоблоках АЭС с целью увеличения количества энергоблоков, которые могут функционировать зимой", - отмечают в Минэнерго.
Несвоевременность завершения ремонтов со стороны "Энергоатома" может спровоцировать подорожание электроэнергии для промышленности.