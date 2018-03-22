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Аеропорту "Київ" присвоїли ім’я Ігоря Сікорського

Аеропорту "Київ" присвоїли ім’я Ігоря Сікорського

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На засіданні Київської міської ради, яке проходило в четвер, 22 березня, депутати прийняли рішення “Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського”. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Ми пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту "Київ" (Жуляни) імені авіаконструктора Сікорського. Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення”, — доповів заступник голови КМДА Олексій Резніков.

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Відтепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.

Зазначимо, Ігор Сікорський був видатним авіаконструктором українського походження, засновником компанії Sikorsky Aircraft, автором літаків-велетнів в тому числі Sikorsky S-29-A, конструктором першого в США літака-амфібії.

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