Аеропорту "Київ" присвоїли ім’я Ігоря Сікорського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На засіданні Київської міської ради, яке проходило в четвер, 22 березня, депутати прийняли рішення “Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського”. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Ми пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту "Київ" (Жуляни) імені авіаконструктора Сікорського. Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення”, — доповів заступник голови КМДА Олексій Резніков.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У київських аеропортах очікують значне збільшення трафіку під час фіналу Ліги чемпіонів
Відтепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.
Зазначимо, Ігор Сікорський був видатним авіаконструктором українського походження, засновником компанії Sikorsky Aircraft, автором літаків-велетнів в тому числі Sikorsky S-29-A, конструктором першого в США літака-амфібії.