Аэропорту "Киев" присвоили имя Игоря Сикорского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На заседании Киевского городского совета, которое проходило в четверг, 22 марта, депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", - доложил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.
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Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.
Отметим, Игорь Сикорский был выдающимся авиаконструктором украинского происхождения, основателем компании Sikorsky Aircraft, автором самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктором первого в США самолета-амфибии.