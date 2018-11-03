Адвокату Дінзе та архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адвокат Дмитро Дінзе і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли відвідати засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, через те що він перебуває на карантині в Керченській колонії №2. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".