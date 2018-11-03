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Адвокату Дінзе та архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха

Адвокату Дінзе та архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адвокат Дмитро Дінзе і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли відвідати засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, через те що він перебуває на карантині в Керченській колонії №2. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

“Вчора Дмитро Дінзе разом з архієпископом Климентом приїхали в Керченську колонію, щоб зустрітися з Володимиром Балухом. Але їм це не вдалося, оскільки Володимир зараз перебуває в колонії на карантині”, — повідомила адвокат Ольга Дінзе.

Вона додала, що: “Зазвичай на карантині людина перебуває десять днів. Це певна процедура, де ув’язнені проходять медичне обстеження. Дінзе полетить до Балуха ще раз наступного тижня, щоб знову спробувати з ним зустрітися”.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Нагадуємо, перед етапуванням Балуху вперше дозволили побачитись із дружиною.

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