Адвокату Динзе и архиепископу Клименту отказали в посещении Балуха

"Вчера Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали в Керченскую колонию, чтобы встретиться с Владимиром Балухом. Но им это не удалось, поскольку Владимир сейчас находится в колонии на карантине", - сообщила адвокат Ольга Динзе.

Она добавила, что: "Обычно на карантине человек находится десять дней. Это определенная процедура, где заключенные проходят медицинское обследование. Динзе полетит к Балуху еще раз на следующей неделе, чтобы снова попробовать с ним встретиться".

Перед этим подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру гляделки, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Напоминаем, перед этапированием гляделки впервые позволили увидеться с женой.