Адвокату Динзе и архиепископу Клименту отказали в посещении Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли посетить осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, потому что он находится на карантине в Керченской колонии № 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
"Вчера Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали в Керченскую колонию, чтобы встретиться с Владимиром Балухом. Но им это не удалось, поскольку Владимир сейчас находится в колонии на карантине", - сообщила адвокат Ольга Динзе.
Она добавила, что: "Обычно на карантине человек находится десять дней. Это определенная процедура, где заключенные проходят медицинское обследование. Динзе полетит к Балуху еще раз на следующей неделе, чтобы снова попробовать с ним встретиться".
Перед этим подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру гляделки, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.
Напоминаем, перед этапированием гляделки впервые позволили увидеться с женой.