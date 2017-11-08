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Адвокати Януковича у справі про розстріл Майдану заявили відвід судді

Адвокати Януковича у справі про розстріл Майдану заявили відвід судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сторона захисту екс-президента Януковича заявила відвід слідчому судді Печреського районного суду Києва Світлані Шапутько, яка розглядає клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо екс-президента, який підозрюється в організації та керуванні розстрілами активіств Майдана у лютому 2014 року. Про це сторона захисту заявила на судовому засіданні сьогодні ввечері, передає коречспондент УНН.

“Ми вважаємо, що слідчий суддя Шапутько підлягає відводу”, — сказав адвокат Віталій Сердюк.

Це сталося після того, як С.Шапутько відмовилась задовільнити клопотання захисту про оголошення в повному обсязі протоколів допиту Андрія Парубія, Андрія Сенченка, Аресенія Яценюка, Віталія Кличка, Арсена Аракова, Степана Кубіва.

Також у своєму клопотанні про відвід адвокати посилались на те, що Шапутько начебто у протиправний спосіб відмовила у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні Януковича, потерпілих.

Також захист послався на тиск на суд з боку Генпрокуратури, як зазначив Сердюк, це полягає в тому, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив представникам ЗМІ, що Печерський районний суд вже дослідив майже 50% матеріалів справи.

Крім того, за словами сторони захисту, ще одним аргументом на цю користь є той факт, що сьогодні слідчий суддя Шапутько вирішила пришвидшити дослідження матеріалів справи шляхом оголошення протоколів слідчих дій. На данний час у судовому засіданні оголошено перерву на невизначенний срок до розгляду іншою суддею, заявленого відводу і призначення нового слідчого судді.

Станом на сьогоднішній день суд дослідив 38 із 92 томів матеріалів справи.

Як повідомляв УНН, суддя Печерського районного суду Києва Світлана Шапутько пришвидшила розгляд матеріалів клопотання прокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів на Майдані Незалежності,

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