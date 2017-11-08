Адвокаты Януковича по делу о расстреле Майдана заявили отвод судье

"Мы считаем, что судья Шапутько подлежит отводу", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Это произошло после того, как С.Шапутько отказалась удовлетворить ходатайство защиты об объявлении в полном объеме протоколов допроса Андрея Парубия, Андрея Сенченко, Аресения Яценюка, Виталия Кличко, Арсена Авакова, Степана Кубива.

Также в своем ходатайстве об отводе адвоката ссылались на то, что Шапутько вроде противоправным способом отказала в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании Януковича, пострадавших.

Также защита сослалась на давление на суд со стороны Генпрокуратуры, как отметил Сердюк, это заключается в том, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил представителям СМИ, что Печерский районный суд уже исследовал почти 50% материалов дела.

Кроме того, по словам стороны защиты, еще одним аргументом в эту пользу является тот факт, что сегодня следственный судья Шапутько решила ускорить исследования материалов дела путем оглашения протоколов следственных действий. В данное время в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок до рассмотрения другой судьей, заявленного отвода и назначения нового следственного судьи.

По состоянию на сегодняшний день, суд исследовал 38 из 92 томов материалов дела.

Как сообщал УНН, судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько ускорила рассмотрение материалов ходатайства прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане Независимости.