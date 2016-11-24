Адвоката кілька годин не пропускають до Х.Джемілєва у колонії

"Вже більше 3-х годин мене не пропускають в колонію, щоб зустрітися з Хайсером. Зазвичай все відбувається набагато швидше. Не подобається мені це", - повідомив М.Полозов.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року — 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Нагадаємо, Х.Джемілєва мають звільнити 25 листопада. М.Полозов повідомив, що Х.Джемілєву дозволили виїхати з Росії.