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Адвокат повідомив про проблеми зі здоров’ям у Зайцевої

Адвокат повідомив про проблеми зі здоров’ям у Зайцевої

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У підозрюваній Олени Зайцевої є проблеми зі здоров’ям, які викликані різними факторами, у тому числі травмою голови у результаті ДТП у дитинстві та тривалим перебуванням у СІЗО. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Олени Зайцевої Євгеній Мельниченко.

“Ця інформація (про проблеми зі здоров’ям у Зайцевої — ред.) була з самого початку, тому що проблеми зі здоров’ям (у неї — ред.) з десятирічного віку внаслідок ДТП, де Зайцева була потерпілою. У неї була відкрита черепно-мозкова травма — як рік, ця інформація є, і вона взята на облік у СІЗО з цим діагнозом. (Зараз у неї — ред.) підвищується артеріальний тиск стрибками і це впливає, я не можу точно описати це, я не лікар, но те що особисто я спостерігаю — це не можуть бути симуляції. Ми не будували свою позицію виходячи з цього діагнозу. Тобто, ми не маніпулюємо цим діагнозом, щоб захищатись — це стан здоров’я, який викликаний різними факторами, в тому числі перебуванням більше року у СІЗО”, — заявив Є. Мельниченко.

Водночас, у Харківській ОДА повідомили, що жодних протипоказань для перебування Олени Зайцевої в умовах слідчого ізолятору немає. Такого висновку дійшла комісія, створена обласним Управлінням охорони здоров’я, за результатами оглядів спеціалістами та додаткових обстежень.

“За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології в підслідної Зайцевої не виявлено. Жодних протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятору немає”, — повідомив про висновки комісії начальник Управління охорони здоров’я ХОДА Богдан Федак.

Він відзначив, що комісію було створено на звернення завідувача медичної частини № 27 філії ЦОЗ ДКВС України в Харківській та Луганській областях. Огляд та обстеження Олени Зайцевої проводили 22 жовтня наступні фахівці: обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний дерматовенеролог, ревматолог, а також обласні спеціалісти з ультразвукової та лабораторної діагностики. Всю відповідну інформацію та висновки обласна комісія передала до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 24 жовтня, Київський райсуд Харкова, де розглядають кримінальне провадження про смертельну ДТП на вулиці Сумській, призначив додаткову експертизу. Наступне засідання призначено на 7 листопада о 15:00.

Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.

Ще один фігурант ДТП Геннадій Дронов вже розповів свою версію подій. Так, він заявив, що не визнає свою провину. При цьому, Дронов зазначив, що не пам’ятає механізму ДТП.

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