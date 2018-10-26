Адвокат сообщил о проблемах со здоровьем у Зайцевой

"Эта информация (о проблемах со здоровьем у Зайцевой - ред.) была с самого начала, потому что проблемы со здоровьем (у нее - ред.) с десятилетнего возраста вследствие ДТП, где Зайцева была потерпевшей. У нее была открытая черепно-мозговая травма - как год, эта информация есть, и она на учет в СИЗО с этим диагнозом. (Сейчас у нее - ред.) повышается артериальное давление прыжками и это влияет, я не могу точно описать это, я не врач, но то, что лично я наблюдаю - это не могут быть симуляции. Мы не строили свою позицию исходя из этого диагноза. То есть, мы не манипулируем этим диагнозом, чтобы защищаться - это состояние здоровья, вызванного различными факторами, в том числе пребыванием больше года в СИЗО", - заявил Е. Мельниченко.

В то же время, в Харьковской ОГА сообщили, что никаких противопоказаний для пребывания Елены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет. К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований.

"По результатам обследования областными специалистами одной патологии в подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для его пребывания в условиях следственного изолятора нет", - сообщил о выводах комиссии начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.

Он отметил, что комиссия была создана на обращение заведующего медицинской части № 27 филиала ЦОЗ ДКВС Украины в Харьковской и Луганской областях. Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностики. Всю необходимую информацию и выводы областная комиссия передала в правоохранительные органы.

Напомним, 24 октября, Киевский райсуд Харькова, где рассматривают уголовное производство о смертельное ДТП на улице Сумской, назначил дополнительную экспертизу. Следующее заседание назначено на 7 ноября в 15:00.

Как сообщал УНН, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Еще один фигурант ДТП Геннадий Дронов уже рассказал свою версию событий. Так, он заявил, что не признает свою вину. При этом, Дронов отметил, что не помнит механизма ДТП.