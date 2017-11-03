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Адвокат Януковича просить суд не брати до уваги покази свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва на сьогоднішньому засіданні розпочав дослідження протоколів показів свідків та слідчих експериментів в ході розгляду клопотання ГПУ на дозвіл розпочати соціальне (заочне) досудове слідство у справі з обвинувачення екс-президента України Віктора Януковича у організації та керуванні розстрілами активістів майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.

Під час дослідження цих протоколів сторона захисту В.Януковича неодноразово вказує на, начебто, на їхню думку, невідповідності і неточності в показах окремих свідків і протоколах які містять данні про слідчі експерименти.

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"Звертаю увагу суду, що окремі слідчі експерименти проводилися через 2 роки після подій, а окремі свідки давали покази не лише посилаючись на свою пам’ять, а посилаючись ще і на інформацію, яку отримали від слідчих. Тому і прошу суд не враховувати ці протоколи при винесенні рішення", - сказав адвокат Ігор Федоренко.

У свою чергу сторона обвинувачення заявляє про безпідставність таких доводів адвокатів

"Там (в протоколах – ред.) чіткі покази, які надавали свідки при слідчих експериментах ми вважаємо, що данні протоколи підтверджують ті події і є доказами в обвинуваченні винних осіб", сказав прокурор ГПУ Денис Іванов.

На даний час судом досліджено 17 із 92 томів, які містяться у матеріалах справи.

Нагадаємо, суд наголосив на неприпустимості "піар-акцій" на засіданні у справі розстрілу Майдану.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

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