Адвокат Януковича просит суд не принимать во внимание показания свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева на заседании начал исследования протоколов показаний свидетелей и следственных экспериментов в ходе рассмотрения ходатайства ГПУ на разрешение начать социальное (заочное) досудебное следствие по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
Во время исследования этих протоколов сторона защиты В.Януковича неоднократно указывает на, вроде бы, по их мнению, несоответствия и неточности в показаниях отдельных свидетелей и протоколах содержащих данные о следственных экспериментах.
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"Обращаю внимание суда, что отдельные следственные эксперименты проводились через 2 года после событий, а отдельные свидетели давали показания не только ссылаясь на свою память, а ссылаясь еще и на информацию, которую получили от следователей. Поэтому и прошу суд не учитывать эти протоколы при вынесении решения", - сказал адвокат Игорь Федоренко.
В свою очередь сторона обвинения заявляет о безосновательности таких доводов адвокатов
"Там (в протоколах - ред.) четкие показания, которые давали свидетели при следственных экспериментах мы считаем, что данные протоколы подтверждают те события и являются доказательствами в обвинении виновных лиц", - сказал прокурор ГПУ Денис Иванов.
В настоящее время судом исследованы 17 из 92 томов, которые содержатся в материалах дела.
Напомним, суд отметил недопустимость "пиар-акций" на заседании по делу расстрела Майдана.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.