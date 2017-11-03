Адвокат Януковича просит суд не принимать во внимание показания свидетелей

Во время исследования этих протоколов сторона защиты В.Януковича неоднократно указывает на, вроде бы, по их мнению, несоответствия и неточности в показаниях отдельных свидетелей и протоколах содержащих данные о следственных экспериментах.

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"Обращаю внимание суда, что отдельные следственные эксперименты проводились через 2 года после событий, а отдельные свидетели давали показания не только ссылаясь на свою память, а ссылаясь еще и на информацию, которую получили от следователей. Поэтому и прошу суд не учитывать эти протоколы при вынесении решения", - сказал адвокат Игорь Федоренко.

В свою очередь сторона обвинения заявляет о безосновательности таких доводов адвокатов

"Там (в протоколах - ред.) четкие показания, которые давали свидетели при следственных экспериментах мы считаем, что данные протоколы подтверждают те события и являются доказательствами в обвинении виновных лиц", - сказал прокурор ГПУ Денис Иванов.

В настоящее время судом исследованы 17 из 92 томов, которые содержатся в материалах дела.

Напомним, суд отметил недопустимость "пиар-акций" на заседании по делу расстрела Майдана.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.