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Адвокат Сенцова: російського Омбудсмена "тролять неіснуючими новинами"

Адвокат Сенцова: російського Омбудсмена "тролять неіснуючими новинами"

Київ • УНН

 • 10834 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Адвокат українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській тюрмі, заявив, що російського Омбудсмена Тетяну Москалькову "тролять неіснуючими новинами". Про це адвокат Дмитро Дінзе повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Відповідально заявляю, що Сенцов Олег тримає голодування і в реанімацію його не возили. Не треба нагнітати обстановку таким чином”, — написав Д.Дінзе.

Також він додав, що російського Омбудсмена “тролять неіснючими новинами”.

“Я занепокоєний тим, що дуже шановану пані Москалькову хтось тролить неіснуючими новинами”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, Т.Москалькова заявила, що голодуючий із 14 травня Олег Сенцов не лише не втратив у вазі, а й додав два кілограми.

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