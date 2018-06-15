Адвокат Сенцова: російського Омбудсмена "тролять неіснуючими новинами"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Адвокат українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській тюрмі, заявив, що російського Омбудсмена Тетяну Москалькову "тролять неіснуючими новинами". Про це адвокат Дмитро Дінзе повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Відповідально заявляю, що Сенцов Олег тримає голодування і в реанімацію його не возили. Не треба нагнітати обстановку таким чином”, — написав Д.Дінзе.
Також він додав, що російського Омбудсмена “тролять неіснючими новинами”.
“Я занепокоєний тим, що дуже шановану пані Москалькову хтось тролить неіснуючими новинами”, — зазначив адвокат.
Нагадаємо, Т.Москалькова заявила, що голодуючий із 14 травня Олег Сенцов не лише не втратив у вазі, а й додав два кілограми.