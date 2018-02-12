Адвокат подав позов щодо викрадення Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сторона захисту екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі подала позов щодо його викрадення сьогодні в одному з ресторанів Києва. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє “Рух нових сил”, передає УНН.
“Щойно адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав заяву про викрадення політика. Заява була подана за телефонним викликом до Печерського РОВД. Поліція отримала пояснення від працівників ресторану, а також тих, хто перебував з Михайлом в момент викрадення”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Саакашвілі було затримано у Києві у ресторані грузинської кухні та пізніше літаком доправлено до Польші в рамках реадмісії.