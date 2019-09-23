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Адвокат "мінера" мосту Метро планує завтра подати апеляцію

Адвокат "мінера" мосту Метро планує завтра подати апеляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту "мінера" столичного мосту Метро Олексія Белька на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 288 тисяч 150 грн, швидше за все, захист подасть завтра. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Белька Сергій Поліщук.

“Ще не встигли”, — сказав Поліщук відповідаючи на питання, чи подавав він апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту Белька на два місяці з альтернативою внесення застави.

За його словами, швидше за все, апеляційна скарга буде подана 24 вересня.

Також, адвокат прокоментував можливість внесення застави за Белька.

“Мені не відомо, але думаю, що не будуть”, - повідомив адвокат.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід "мінеру" столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.

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