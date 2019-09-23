Адвокат "мінера" мосту Метро планує завтра подати апеляцію

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту "мінера" столичного мосту Метро Олексія Белька на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 288 тисяч 150 грн, швидше за все, захист подасть завтра. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Белька Сергій Поліщук.