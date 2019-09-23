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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45260 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109218 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101113 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108345 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118725 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147826 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148339 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Адвокат "минера" моста Метро планирует завтра подать апелляцию

Адвокат "минера" моста Метро планирует завтра подать апелляцию

Киев  •  УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Апелляционную жалобу на решение суда об аресте "минера" столичного моста Метро Алексея Белько на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн, скорее всего, защита подаст завтра. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Белько Сергей Полищук.

"Еще не успели", - сказал Полищук отвечая на вопрос, подавал ли он апелляционную жалобу на решение суда об аресте Белько на два месяца с альтернативой внесения залога.

По его словам, скорее всего, апелляционная жалоба будет подана 24 сентября.

Также, адвокат прокомментировал возможность внесения залога за Белько.

"Мне не известно, но думаю, что не будут", - сообщил адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

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