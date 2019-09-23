Адвокат "минера" моста Метро планирует завтра подать апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Апелляционную жалобу на решение суда об аресте "минера" столичного моста Метро Алексея Белько на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн, скорее всего, защита подаст завтра. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Белько Сергей Полищук.
"Еще не успели", - сказал Полищук отвечая на вопрос, подавал ли он апелляционную жалобу на решение суда об аресте Белько на два месяца с альтернативой внесения залога.
По его словам, скорее всего, апелляционная жалоба будет подана 24 сентября.
Также, адвокат прокомментировал возможность внесения залога за Белько.
"Мне не известно, но думаю, что не будут", - сообщил адвокат.
Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.