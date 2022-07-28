Адміністрація Байдена оцінює російські втрати в 75000 - New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Газета New York Times пише, що адміністрація президента США оцінює втрати Росії у війні з Україною у 75 тисяч убитих та поранених, передає УНН.
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За даними New York Times, таку довідку адміністрація Байдена дає конгресменам - про це газеті сказав один із тих, що нещодавно відвідав Україну. За словами конгресмена, ім'я якого не названо, оцінка у 75 тисяч прозвучала у довідці, яку для нього та колег підготували Держдепартамент, міноборони, Комітет начальників штабів та розвідка.
Раніше про це в Twitter написав кореспондент CNN - за його словами, така оцінка містилася в секретній довідці для Палати представників.
Сама газета не береться судити про реалістичність цієї оцінки.
Цитата
"Весь час з початку війни Україна та Росія приховують свої втрати, змушуючи один одного і весь світ гадати про їх розмір. Обидві сторони зацікавлені в тому, щоб занижувати цифри втрат: Росія - щоб продовжувати розповідати внутрішній аудиторії про успіхи, Україна - щоб підтримувати бойовий дух", - нагадує американська газета своїм читачам.
Якщо взяти за співвідношення вбитих та поранених 1:3, то загальна оцінка у 75 тисяч дає 18-19 тисяч убитих.
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