Администрация Байдена оценивает российские потери в 75000 - New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Газета New York Times пишет, что администрация президента США оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых, передает УНН.
Детали
По данным New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из недавно посетивших Украину. По словам конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Ранее об этом в Twitter написал корреспондент CNN – по его словам, такая оценка содержалась в секретной справке для Палаты представителей.
Сама газета не берется судить о реалистичности этой оценки.
Цитата
"Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия – чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина – чтобы поддерживать боевой дух", – напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.
Напомним
Генштаб Украины сообщает, что с начала полномасштабного вторжения федерации ВСУ уничтожили примерно 40 070 оккупантов.