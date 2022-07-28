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Администрация Байдена оценивает российские потери в 75000 - New York Times

Администрация Байдена оценивает российские потери в 75000 - New York Times

Киев • УНН

 • 1484045 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Газета New York Times пишет, что администрация президента США оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых, передает УНН.

Детали

По данным New York Times, такую ​​справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из недавно посетивших Украину. По словам конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.

Ранее об этом в Twitter написал корреспондент CNN – по его словам, такая оценка содержалась в секретной справке для Палаты представителей.

Сама газета не берется судить о реалистичности этой оценки.

Цитата

"Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия – чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина – чтобы поддерживать боевой дух", – напоминает американская газета своим читателям.

Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.

Напомним

Генштаб Украины сообщает, что с начала полномасштабного вторжения федерации ВСУ уничтожили примерно 40 070 оккупантов.

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