Адміністрація Байдена обговорила з банками США санкції проти Росії – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорили з очільниками найбільших банків країни можливі наслідки санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, чи не призведуть вони до дестабілізації глобальної фінансової системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
За даними агентства, у переговорах взяли участь представники Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase і Goldman Sachs.
Під час розмови адміністрація президента висловила керівництву банків стурбованість щодо можливих побічних ефектів від введення нових санкцій проти Росії.
Сторони згадали, як 2018 року накладені на Москву обмеження призвели до підвищення ціни на метал на 30%.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.