Адмінкордон з окупованим Кримом почали патрулювати безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Безпілотні летальні апарати українського виробництва “Spectator-M” почали патрулювати адмінкордон між анексованим РФ Кримом і материковою Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України.
“Нещодавно на озброєння Херсонського прикордонного загону надійшли безпілотні авіаційні комплекси „Spectator-M“ вітчизняного виробництва. Тепер прикордонники мають можливість здійснювати контроль за дотриманням правил прикордонного режиму не тільки з землі, але і з повітря”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що безпілотники оснащені сучасними камерами, які дозволяють відслідковувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів.
“Наразі комплекси „Spectator-M“ використовуються на морській ділянці відповідальності прикордонного загону та на сухопутній ділянці на адмінкордоні з Кримом”, — додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, Україна готує санкції для компаній, що будують Керченський міст.