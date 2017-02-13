Адель отримала премію Grammy за альбом "25"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Британська співачка Адель отримала премію Grammy Американської академії звукозапису в категорії “Кращий поп-альбом” за свою платівку “25”, передає УНН з посиланням на Тwitter церемонії.
Вона також удостоїлася нагороди і в категорії “Краще сольне поп-виконання” за пісню Hello, обійшовши американську співачку Бейонсе з композицією Hold Up.
Всього Адель в рамках премії в цьому році змагається в п’яти номінаціях.
А кліп Бейонсе “Formation” отримав премію Grammy як краще відео.
Congrats Best Pop Vocal Album '25' @Adele #GRAMMYs pic.twitter.com/A0mI3JrkTX— Recording Academy (@RecordingAcad) 12 лютого 2017 р.