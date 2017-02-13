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Адель отримала премію Grammy за альбом "25"

Київ • УНН

 • 11712 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Британська співачка Адель отримала премію Grammy Американської академії звукозапису в категорії “Кращий поп-альбом” за свою платівку “25”, передає УНН з посиланням на Тwitter церемонії.

Адель отримала премію Grammy за альбом "25"

Вона також удостоїлася нагороди і в категорії “Краще сольне поп-виконання” за пісню Hello, обійшовши американську співачку Бейонсе з композицією Hold Up.

Всього Адель в рамках премії в цьому році змагається в п’яти номінаціях.

А кліп Бейонсе “Formation” отримав премію Grammy як краще відео.

Congrats Best Pop Vocal Album '25' @Adele #GRAMMYs pic.twitter.com/A0mI3JrkTX

— Recording Academy (@RecordingAcad) 12 лютого 2017 р.

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