Адель отримала премію Grammy за альбом "25"

Вона також удостоїлася нагороди і в категорії “Краще сольне поп-виконання” за пісню Hello, обійшовши американську співачку Бейонсе з композицією Hold Up.

Всього Адель в рамках премії в цьому році змагається в п’яти номінаціях.

А кліп Бейонсе “Formation” отримав премію Grammy як краще відео.

Congrats Best Pop Vocal Album '25' @Adele #GRAMMYs pic.twitter.com/A0mI3JrkTX