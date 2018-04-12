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АЧС: за три роки у Польщі знищено 1,5 млн диких кабанів

АЧС: за три роки у Польщі знищено 1,5 млн диких кабанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. За останні три роки в Польщі через загрозу поширення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) було вбито 1,5 млн диких кабанів. Про це інформує Польський союз мисливців, передає УНН з посиланням на МЕОО "Зелений фронт".

Польські мисливці повідомили, що в країні катастрофічно не вистачає місць для зберігання туш убитих кабанів, і це, в свою чергу, гальмує темпи відстрілу.

Влада Польщі відреагувала на проблему - Польському союзу мисливців обіцяють 5 млн злотих з Національного фонду охорони навколишнього середовища на покупку 203 рефрижераторів для зберігання туш кабанів, ліквідованих в рамках боротьби з вірусом АЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через АЧС Польща побудує паркан на кордоні з Україною

"Завдяки проекту, кабани з рефрижератора, дослідження яких не покаже зараження, будуть передані на переробку і споживання, що зменшить кількість відходів у навколишньому середовищі", - заявили в Національному фонді охорони навколишнього середовища Польщі.

Нагадаємо, що в Україні через АЧС з 2016 року було знищено близько 80 тис. свиней з домашніх господарств і ферм.

Також нагадаємо, що через АЧС в Україні дорожчає м'ясо: рекордсменом стало сало, воно додало в ціні майже 9 грн на кілограмі.

З метою протистояти вірусу, українські парламентарії зареєстрували законопроект, яким пропонують заборонити продаж домашнього м'яса з 2020 року. Документ ВР поки не розглядався.

Тим часом, невдачі України в боротьбі з АЧС багато політиків і експертів пов'язують з відсутністю програмного підходу до вирішення проблеми.

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