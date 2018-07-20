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АЧС: Польща не будуватиме паркан на кордоні з Україною

АЧС: Польща не будуватиме паркан на кордоні з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Польща не будуватиме паркан на кордоні з Україною та Білоруссю в рамках боротьби з поширенням африканської чуми свиней (АЧС). Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, передає УНН із посиланням на польське видання wpolityce.pl.

Раніше Європейська агенція безпеки харчової продукції (EFSA) прийшла до висновку, що побудова паркану буде неефективною, пояснив міністр.

"За даними EFSA, невеликі паркани на коротких ділянках можуть ефективно запобігати переміщенню диких кабанів у певному місці, те саме стосується малих пасток, через що дикі кабани збираються в одному місці та можуть бути забиті. Проте не варто створювати довгий паркан. Така думка була випущена минулого тижня, і це є підставою для того, щоб польський уряд відмовився від ідеї" - сказав Ардановський.

Він додав, що кошти, які польський уряд планував виділити на паркан, підуть на фінансування заходів щодо посилення біобезпеки.

Нагадаємо, в Україні днями були зафіксовані нові спалахи АЧС одразу у п’яти областях.

Також нагадаємо, за словами нардепа Сергія Тригубенка, епідемія АЧС призвела до різкого збільшення імпорту нідерландської та бразильської свинини в Україну. 

“З початку року ми збільшили показники імпорту вже вдев’ятеро (порівняно з даними минулого року). Звичайно, що така тенденція позначається на ціні сала для українців”, - пояснив Тригубенко і додав, що все це відбувається на тлі відсутності в державі (понад рік) профільного міністра агрополітики.

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