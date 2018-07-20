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АЧС: Польша не будет строить забор на границе с Украиной

АЧС: Польша не будет строить забор на границе с Украиной

Киев  •  УНН

 • 11847 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, передает УНН со ссылкой на польское издание wpolityce.pl.

Ранее Европейское агентство безопасности пищевой продукции (EFSA) пришло к выводу, что построение забора будет неэффективным, пояснил министр.

"По данным EFSA, небольшие заборы на коротких участках могут эффективно предотвращать перемещение диких кабанов в определенном месте, то же касается небольших ловушек, из-за чего дикие кабаны собираются в одном месте и могут быть забиты. Однако не стоит создавать длинный забор. Такое мнение было выпущено на прошлой неделе, и это является основанием для того, чтобы польское правительство отказалось от идеи", - сказал Ардановски.

Он добавил, что средства, которые польское правительство планировало выделить на забор, пойдут на финансирование мероприятий по усилению биобезопасности.

Напомним, в Украине на днях были зафиксированы новые вспышки АЧС сразу в пяти областях.

Также напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, эпидемия АЧС привела к резкому увеличению импорта нидерландской и бразильской свинины в Украину.

"С начала года мы увеличили показатели импорта уже в девять раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается на цене сала для украинцев", - пояснил Тригубенко и добавил, что все это происходит на фоне отсутствия в государстве (более года) профильного министра агрополитики.

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