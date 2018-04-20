Або президент, або прем'єр: Парубій виступив за зміни до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Зміни до Конституції є найбільш оптимальним варіантом для України задля збалансування взаємовідносин між гілками влади, а саме - вирішення питання виконавчої влади. Таку думку висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Я вважаю найбільш оптимальним для України зміни до Конституції, які зможуть збалансувати взаємовідносини між гілками влади. Бо насправді має бути одна гілка виконавчої влади", - сказав Парубій.
На уточнення ведучого "або президент, або прем'єр", Парубій відповів: "Так".
"Як і Верховна Рада - законодавча влада", - додав спікер парламенту.
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"Інакше, які не були би прізвища, які не були б імена, завжди буде захований конфлікт", - зазначив він.
Як приклад моделей виконавчої влади він навів західні країни.
"Там, де є монарх, там нема президента. Бо дуже часто президент виконує ту функцію, яку, умовно, в північних країнах виконує монарх: як символ держави, як гарант безпеки, гарант конституції. Але виконавча влада здійснюється через прем'єр-міністра, який обирається в парламенті. Ми маємо варіант, як в США, коли президент і очолює виконавчу владу", - розповів Парубій.