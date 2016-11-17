А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Народні депутати продовжать роботу завтра о 10.00.
Нагадаємо, Верховна Рада дозволила створити Дорожній фонд з 1 січня 2018 року.
Крім того, парламент ухвалив закон про передачу доріг місцевого значення зі сфери управління ”Укравтодору” в управління місцевим органам влади. Відповідний законопроект підтримали 248 народних депутатів.