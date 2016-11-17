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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17052 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 33471 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63116 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 134399 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 197871 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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2 квітня, 09:04 • 190000 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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2 квітня, 07:52 • 210962 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196732 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152074 перегляди

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1 квітня, 18:40 • 152919 перегляди

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А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР

А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР

Київ • УНН

 • 7448 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

Народні депутати продовжать роботу завтра о 10.00.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила створити Дорожній фонд з 1 січня 2018 року.

Крім того, парламент ухвалив закон про передачу доріг місцевого значення зі сфери управління ”Укравтодору” в управління місцевим органам влади. Відповідний законопроект підтримали 248 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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