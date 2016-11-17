А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты продолжат работу завтра в 10.00.
Напомним, Верховная Рада разрешила создать Дорожный фонд с 1 января 2018 года.
Кроме того, парламент принял закон о передаче дорог местного значения из сферы управления "Укравтодора" в управление местным органам власти. Соответствующий законопроект поддержали 248 народных депутатов.