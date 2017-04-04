А.Парубій закликав призначити повторний конкурс щодо обрання членів Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав членів бюджетного комітету призначити повторний конкурс стосовно обрання членів Рахункової палати, передає кореспондент УНН.
"Призначте повторний конкурс...", - зазначив А.Парубій, звертаючись до членів бюджетного комітету.
Перед цим депутати хоча й обрали із 28 кандидатів 9-х однак не змогли провести після цього результативні голосування стосовно призначення очільника Рахункової палати.
Нагадаємо, 4 квітня Рада провалила голосування щодо призначення членів Рахункової палати.