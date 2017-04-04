А.Парубий призвал назначить повторный конкурс по избранию членов Счетной палаты

"Назначьте повторный конкурс ...", - отметил А.Парубий, обращаясь к членам бюджетного комитета.

Перед этим депутаты, хотя и выбрали из 28 кандидатов 9-х, не смогли провести после этого результативные голосования о назначении главы Счетной палаты.

Напомним, 4 апреля Рада провалила голосование по назначению членов Счетной палаты.