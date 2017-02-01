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А.Хуг: вперше за три дні місія ОБСЄ змогла потрапити в Ясинувату

А.Хуг: вперше за три дні місія ОБСЄ змогла потрапити в Ясинувату

Київ • УНН

 • 6775 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Спостерігачі ОБСЄ вперше сьогодні потрапили в Ясинувату, після того як представники "ДНР" їм анулювали такий доступ. Про це під час брифінгу в Донецьку повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.

"Сьогодні рано вранці ми патрулювали район Ясинуватої, а точніше район залізничного вокзалу. І сьогодні єдиний день за останні три дні, коли СММ змогла здійснити доступ в цей район, оскільки протягом останніх трьох днів "ДНР" анулювали дозвіл в проїзді до Ясинуватої. Вони анулювали в письмовому вигляді дозвіл на в'їзд до Ясинуватої і гарантії безпеки. Але сьогодні нам вдалося проїхати до Ясинуватої, а також отримавши гарантії безпеки здійснити спостереження за ситуацією. Ми змогли зафіксувати незліченну кількість вихідних та вхідних обстрілів на цій ділянці", - сказав А.Хуг.

Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що в Ясинуватій та Новгородському через велику кількість хлору на фільтрувальній станції та близьке розташування шлаконакопичувача один хибний вистріл з міномета чи артилерії може призвести до того, що вся Донецька область залишиться без питної води.

Українські Національні Новини

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