А.Хуг: вперше за три дні місія ОБСЄ змогла потрапити в Ясинувату

"Сьогодні рано вранці ми патрулювали район Ясинуватої, а точніше район залізничного вокзалу. І сьогодні єдиний день за останні три дні, коли СММ змогла здійснити доступ в цей район, оскільки протягом останніх трьох днів "ДНР" анулювали дозвіл в проїзді до Ясинуватої. Вони анулювали в письмовому вигляді дозвіл на в'їзд до Ясинуватої і гарантії безпеки. Але сьогодні нам вдалося проїхати до Ясинуватої, а також отримавши гарантії безпеки здійснити спостереження за ситуацією. Ми змогли зафіксувати незліченну кількість вихідних та вхідних обстрілів на цій ділянці", - сказав А.Хуг.

Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що в Ясинуватій та Новгородському через велику кількість хлору на фільтрувальній станції та близьке розташування шлаконакопичувача один хибний вистріл з міномета чи артилерії може призвести до того, що вся Донецька область залишиться без питної води.