А.Хуг: впервые за три дня миссия ОБСЕ смогла попасть в Ясиноватую

"Сегодня рано утром мы патрулировали район Ясиноватой, а точнее район железнодорожного вокзала. И сегодня единственный день за последние три дня, когда СММ смогла осуществить доступ в этот район, поскольку в течение последних трех дней "ДНР" аннулировали разрешение в проезде к Ясиноватой. Они аннулировали в письменном виде разрешение на въезд в Ясиноватую и гарантии безопасности. Но сегодня нам удалось проехать в Ясиноватую, а также получив гарантии безопасности осуществить наблюдение за ситуацией. Мы смогли зафиксировать бесчисленное количество входящих и исходящих обстрелов на этом участке", - сказал А.Хуг.

Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что в Ясиноватой и Новгородской из-за большого количества хлора на фильтровальной станции и близкого расположения шлаконакопителя один неверный выстрел из миномета или артиллерии может привести к тому, что вся Донецкая область останется без питьевой воды.