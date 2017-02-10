А.Хуг планує відвідати Донецьк і Луганськ 11-12 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг планує відвідати Донецьк і Луганськ 11 і 12 лютого, мета візиту - вирішення питань, пов'язаних зі стійким припиненням вогню на Донбасі, також він попросив зустрічі із ватажками "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомив журналістам представник прес-служби СММ ОБСЄ, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"На цих вихідних ... Хуг відвідає Донецьк і Луганськ. Перебуваючи з візитом на сході України, він проведе консультації з генералами СЦКК (Спільний центр по контролю і координації - ред.) для обговорення шляхів подальшої нормалізації ситуації і забезпечення стійкого припинення вогню за сприяння СММ", - повідомили в ОБСЄ.
Крім того, за даними ЗМІ, А.Хуг попросив за можливості організувати зустріч із ватажками "ЛНР" і "ДНР", щоб обговорити реалізацію заходів, передбачених в заяві тристоронньої контактної групи від 1 лютого.
Нагадаємо, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 10 лютого повідомив, що минулого тижня кількість порушення режиму припинення вогню зросла майже втричі, кількість вибухів спричинена вогнем із застосуванням забороненого озброєння збільшилась у шість разів.