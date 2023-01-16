90 000 французів залишилися без електрики через ураган

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Франція оголосила 13 департаментів на заході та півночі, а також навколо Парижа «помаранчевим» попередженням про сильний вітер, зливи і можливі повені через шторм.

За даними Meteo France, південні департаменти Канталь та Лозер, як очікується, не постраждають від шторму, але перебувають у стані готовності до сильного снігопаду.

13 départements en Orange pic.twitter.com/oCWbUgoeRK