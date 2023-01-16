90 000 французів залишилися без електрики через ураган
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Французький постачальник енергії Enedis, заявив у понеділок, що близько 90 000 його клієнтів залишилися без електрики після того, як ураган Gerard обрушився на західні райони країни, інформує УНН з посиланням на BFM TV.
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Франція оголосила 13 департаментів на заході та півночі, а також навколо Парижа «помаранчевим» попередженням про сильний вітер, зливи і можливі повені через шторм.
За даними Meteo France, південні департаменти Канталь та Лозер, як очікується, не постраждають від шторму, але перебувають у стані готовності до сильного снігопаду.
13 départements en Orange pic.twitter.com/oCWbUgoeRK— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 16, 2023