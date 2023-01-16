90 000 французов остались без электричества из-за урагана

Детали

Франция объявила 13 департаментов на западе и севере, а также вокруг Парижа «оранжевым» предупреждением о сильном ветре, ливнях и возможных наводнениях из-за шторма.

По данным Meteo France, южные департаменты Канталь и Лозер, как ожидается, не пострадают от шторма, но находятся в состоянии готовности к сильному снегопаду.

13 départements en Orange pic.twitter.com/oCWbUgoeRK