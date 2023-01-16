90 000 французов остались без электричества из-за урагана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Французский поставщик энергии Enedis, заявил в понедельник, что около 90 000 его клиентов остались без электричества после того, как ураган Gerard обрушился на западные районы страны, сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
Детали
Франция объявила 13 департаментов на западе и севере, а также вокруг Парижа «оранжевым» предупреждением о сильном ветре, ливнях и возможных наводнениях из-за шторма.
По данным Meteo France, южные департаменты Канталь и Лозер, как ожидается, не пострадают от шторма, но находятся в состоянии готовности к сильному снегопаду.
13 départements en Orange pic.twitter.com/oCWbUgoeRK—VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 16, 2023