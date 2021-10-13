9 людей постраждали в результаті ДТП з маршруткою в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. 9 осіб звернулися до лікарів після ДТП в Одесі 13 жовтня. Про це повідомляють в пресслужбі регіонального управління Нацполіції, пише УНН.
Аварія сталася в середу вранці.
Маршрутка “Чорноморськ-Одеса” їхала по Люстдорфській дорозі. У районі першої станції Великого Фонтану водій не впорався з керуванням і протаранив стовп.
Маршрутка перекрила рейки. На Люстдорфській дорозі утворився затор з трамваїв.
За словами водія, ДТП сталася через відмову гальм автобуса. Зараз чоловіка перевіряють на алкоголь в крові.
У причинах аварії розбираються поліцейські.