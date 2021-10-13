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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105361 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 114057 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102689 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102254 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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9 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. 9 человек обратились к врачам после ДТП в Одессе 13 октября. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления Нацполиции, пишет УНН.

Авария произошла в среду утром.

Маршрутка "Черноморск-Одесса" ехала по Люстдорфской дороге. В районе первой станции Большого Фонтана водитель не справился с управлением и протаранил столб.

Маршрутка перекрыла рельсы. На Люстдорфской дороге образовалась пробка из трамваев.

По словам водителя, ДТП произошло из-за отказа тормозов автобуса. Сейчас мужчину проверяют на алкоголь в крови.

В причинах аварии разбираются полицейские.

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