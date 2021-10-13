9 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. 9 человек обратились к врачам после ДТП в Одессе 13 октября. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления Нацполиции, пишет УНН.
Авария произошла в среду утром.
Маршрутка "Черноморск-Одесса" ехала по Люстдорфской дороге. В районе первой станции Большого Фонтана водитель не справился с управлением и протаранил столб.
Маршрутка перекрыла рельсы. На Люстдорфской дороге образовалась пробка из трамваев.
По словам водителя, ДТП произошло из-за отказа тормозов автобуса. Сейчас мужчину проверяют на алкоголь в крови.
В причинах аварии разбираются полицейские.